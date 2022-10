Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a suggéré un plan B après Skriniar

Publié le 4 octobre 2022 à 09h00

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux d’attirer Milan Skriniar au PSG tout au long du mercato estival, Luis Campos n’a jamais réussi à atteindre cet objectif du mercato. Le dirigeant a fini par se faire une raison fin août avec le joueur de l’Inter, et c’est à ce moment précis qu’il aurait fait une suggestion en interne pour tirer un trait sur ce feuilleton.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a longtemps cherché à faire venir Milan Skriniar (27 ans) en provenance de l’Inter Milan cet été, Christophe Galtier réclamant une option en plus de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe étant donné qu'il est passé dans un système à trois défenseurs. Luis Campos aurait formulé plusieurs offres dans ce dossier, mais le club nerazzurro n’a jamais rien lâché, réclamant un montant jugé beaucoup trop important pour un Skriniar qui n’avait plus qu’un an de contrat. Et le PSG a finalement jeté l’éponge en fin de mercato.

« Il faudra penser à lancer El Chadaille »

L’EQUIPE dévoile dans ses colonnes du jour que le soir de Toulouse-PSG, le 31 août dernier, Luis Campos s’était déjà fait une raison au sujet de Milan Skriniar, et suggérait alors une alternative déjà présente au club : « Il faudra peut-être penser à lancer El Chadaille », aurait alors confié Campos, avec un petit sourire. Mais pour l’instant, le jeune défenseur central de 17 ans, issu du centre de formation du PSG, n’a pas connu la moindre apparition en équipe première cette saison.

Danilo et Mukiele dépannent

En l’absence de Presnel Kimpembe qui est éloigné des pelouses pour plusieurs semaines en raison d’une blessure, ce sont donc Danilo Pereira et Nordi Mukiele qui dépannent dans la défense à trois centraux alignée par Christophe Galtier, puisque le PSG n’a jamais réussi à boucler un autre transfert cet été après l’échec Skriniar. En attendant, peut-être, que l’option El Chadaille Bitshiabu soit testée comme l’avait suggéré Campos...