Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos vise un gros transfert à 30M€ en janvier

Publié le 4 octobre 2022 à 08h15

Guillaume de Saint Sauveur

Déjà courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar figure toujours sur les tablettes de Luis Campos et de Christophe Galtier, qui dispose d’options limitées au poste de défenseur central. Et une offre comprise entre 25 et 30M€ est déjà en préparation pour le mercato de janvier.

« Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir (…) c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », rappelait Christophe Galtier la semaine passée en conférence de presse au sujet du mercato estival du PSG, faisant référence, sans le nommer, au feuilleton Milan Skriniar.

Skriniar, le grand regret du PSG

Le défenseur slovaque de 27 ans était l’une des grandes priorités de Luis Campos cet été, mais l’Inter Milan a repoussé en boucle les offres du conseiller sportif du PSG, qui entend néanmoins revenir à la charge au plus vite.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Skriniar, un accord est annoncé https://t.co/tNaFoIBw4v pic.twitter.com/ryB6HM9rPU — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Nouvelle offre entre 25 et 30M€ cet hiver