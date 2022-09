Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier affiche deux énormes regrets pour son mercato

Publié le 29 septembre 2022 à 14h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps en quête d’un nouveau défenseur central ainsi que d’un autre profil au poste de buteur, le PSG n’a finalement jamais atteint ces deux objectifs du mercato estival. Christophe Galtier se lâche à ce sujet et ne dissimule pas sa déception quant à ces deux échecs sur le marché.

Récemment interrogé sur RMC Sport, Luis Campos affichait de grands regrets sur l’issue du mercato au PSG : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection », a lâché le conseiller sportif du PSG.

Skriniar, Lewandowski, Scamacca… Les ratés du mercato

Luis Campos a fait référence à son échec dans le dossier Milan Skriniar (27 ans), que l’Inter Milan a refusé de laisser partir après de longues semaines de négociations. Par ailleurs, le PSG a également courtisé plusieurs profils au poste de buteur (Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca), mais en vain.

« Rare d’être satisfait d’un mercato »