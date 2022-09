Foot - Mercato - PSG

Interpellé par Mbappé, Galtier se lâche sur son mercato

Publié le 29 septembre 2022 à 14h10 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a répondu à Kylian Mbappé, qui avait évoqué son utilisation au PSG. Comme l'a confié l'entraîneur parisien, le club avait tenté de recruter un autre attaquant pour épauler l'international tricolore. Le nom de Robert Lewandowski avait été évoqué, mais celui-ci n'est jamais venu à Paris.

« J'ai beaucoup plus de liberté en équipe de France. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent ». Questionné durant la trêve internationale sur son utilisation, Kylian Mbappé avait évoqué son rôle sous les ordres de Christophe Galtier, qui a tenu à lui répondre en conférence de presse ce jeudi.

Galtier répond à Mbappé

Devant les médias, l'entraîneur du PSG a confié que cela était dû notamment au dernier mercato. Le club de la capitale avait recherché un avant-centre à la Robert Lewandowski pour épauler Kylian Mbappé. Mais celui-ci n'est jamais arrivé à Paris

« On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent »