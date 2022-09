Foot - Mercato - PSG

PSG: Une solution est déjà trouvée pour le transfert de Donnarumma

Publié le 29 septembre 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait changer de club dans un avenir proche. En effet, le club de la capitale penserait à boucler le transfert de Jan Oblak et à se débarrasser de son gardien italien dans la foulée. Alors qu'elle serait en embuscade pour recruter Gianluigi Donnarumma, la Juventus pourrait obtenir gain de cause sur ce dossier en se séparant de Wojciech Szczęsny.

Lors de l'été 2021, le PSG a profité de la fin du contrat de Gianluigi Donnarumma avec l'AC Milan pour le recruter librement et gratuitement. Lors des négociations, les deux parties se sont entendues pour parapher un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026.

Mercato - PSG : Xavi, Laporta... Le Barça sort l’artillerie lourde pour le retour de Messi https://t.co/KjgewbkbJ0 pic.twitter.com/94dvQ5MnTS — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

La Juventus rêve toujours de recruter Gianluigi Donnarumma

Malgré tout, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, Luis Campos examinerait l'idée de recruter Jan Oblak. Et en cas de signature de l'actuel gardien de l'Atlético de Madrid, le conseiller football du PSG devrait pousser Gianluigi Donnarumma (23 ans) vers la sortie. Une information qui n'aurait pas échappée à la Juventus.

Un transfert de Wojciech Szczęsny à l'été 2023 ?

Selon les informations de Calciomercato.it, la Juventus n'aurait pas tiré un trait sur Gianluigi Donnarumma, loin de là. En effet, les Bianconeri rêveraient toujours de s'offrir les services de l'ancien gardien de l'AC Milan. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, la Juve aurait déjà la solution.

Le transfert de Donnarumma facilité par Szczęsny ?