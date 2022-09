Foot - Mercato - PSG

PSG : Le rendez-vous est pris pour le remplaçant de Donnarumma

Publié le 25 septembre 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Bien que Christophe Galtier fasse publiquement pleinement à Gianluigi Donnarumma, la position du gardien numéro un du PSG semblerait être fragilisée en coulisse. Au point où le Paris Saint-Germain serait à présent sur le coup pour accueillir Jan Oblak. Son départ de l’Atletico de Madrid pourrait même avoir lieu cet hiver.

Et si une nouvelle révolution éclatait au PSG ? À l’été 2021, alors que le contrat de Gianluigi Donnarumma était arrivé à expiration au Milan AC, l’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain sautait sur l’occasion de recruter celui qui avait été élu meilleur gardien de l’Euro sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert.

Donnarumma aurait entamé son crédit en interne

De ce fait, le PSG avait dès lors à disposition deux gardiens de but de haut niveau en les personnes de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Et alors que le Costaricien n’a pas quitté le PSG cet été comme cela était pressenti, les performances de Donnarumma interpelleraient en interne et au sein de la direction du Paris Saint-Germain selon Média Foot.

Mercato - PSG : Luis Campos prépare un transfert inattendu, une offensive déjà lancée https://t.co/TTJ6wNl5PD pic.twitter.com/RycGJ4Hw0z — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Oblak ne veut pour le moment pas prolonger à l’Atletico

Média Foot révélait d’ailleurs dernièrement, et en confirmant la tendance ces dernières heures, que le PSG s’intéresserait au profil de Jan Oblak. De son côté, le portier slovène, dont le contrat expirera en juin prochain, n’aurait pas encore fait part d’une quelconque intention de prolonger à l’Atletico de Madrid selon The Daily Mirror.

L’Atletico prêt à vendre Oblak dès cet hiver ?