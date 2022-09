Foot - PSG

PSG : C'est confirmé, le grand Lionel Messi est enfin de retour

Publié le 25 septembre 2022 à 09h30 par Hugo Chirossel

Alors que l’Argentine s’est imposée face au Honduras en match amical (3-0), Lionel Scaloni a donné des nouvelles de Lionel Messi, auteur d’un doublé lors de cette rencontre. Le sélectionneur argentin le voit heureux et prendre du plaisir sur le terrain, ce qui résulte d’une adaptation désormais terminée au Paris Saint-Germain, comme la Pulga l’a confié récemment. Messi est prêt à enchaîner les rencontres, avec la Coupe du Monde en ligne de mire.

Après une première année compliquée, Lionel Messi a trouvé ses marques au Paris Saint-Germain. L’international argentin est plus à l’aise dans la capitale française et ça se voit sur le terrain. Il en est à 6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Un retour en forme qui ravit le PSG, mais également son sélectionneur, à moins de deux mois du début de la Coupe du Monde au Qatar.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a-t-il raison de vouloir, à tout prix, prolonger le contrat de Messi ? https://t.co/ZdRcTDamX7 pic.twitter.com/xPbhDtVRjq — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je le vois bien, je le vois heureux »

Lionel Scaloni s’est exprimé au sujet de Lionel Messi, après la victoire face au Honduras en match amical (0-3) au cours de laquelle il a inscrit un doublé : « L’important est qu’il aille bien, qu’il soit à l’aise, qu’il aime jouer au football. S’il n’aime pas ça… on ne va pas bien faire. Je pense qu’il apprécie son équipe. C’est important. Tout le monde aime le voir sur le terrain. Plus il en profite, plus nous en profitons tous. Je le vois bien, je le vois heureux. J’espère qu’il continuera comme ça », a-t-il confié, rapporte Tyc Sports .

« Je me sens différent de l’année dernière »

Comme l’a confié le principal intéressé, il est désormais installé au PSG et se sent bien dans son nouvel environnement. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé », a déclaré Lionel Messi. L’Argentin est focalisé sur la Coupe du Monde, peut-être sa dernière en tant que joueur.

Messi ne veut pas lever le pied