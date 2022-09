Foot - PSG

Métamorphosé, Lionel Messi affiche une énorme crainte

Publié le 24 septembre 2022 à 23h00 par Pierrick Levallet

De retour en forme cette saison, Lionel Messi a confirmé son niveau dans la nuit de ce vendredi à ce samedi face au Honduras. Toutefois, le risque de blessure devrait s’accroître à l’approche du Mondial avec le calendrier chargé au mois d’octobre. Mais Lionel Messi n’entend pas lever le pied, même s’il espère ne voir personne se blesser d’ici le Mondial.

Après une première saison en demi-teinte au PSG, Lionel Messi semble s’être retrouvé. L’Argentin est particulièrement actif sur le front de l’attaque parisienne aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises tout en délivrant 8 passes décisives. Son retour en forme s’est d’ailleurs confirmé face au Honduras dans la nuit de ce vendredi à samedi. Auteur d’un doublé dans la victoire 3-0 des siens, Lionel Messi semble déterminé pour la Coupe du monde. Toutefois, le mois d’octobre sera particulièrement chargé pour les joueurs avec l’enchaînement des matchs. Mais La Pulga n’entend pas baisser le rythme.

Hors de question pour Messi de lever le pied

Au micro de TyC Sports , Lionel Messi a affirmé qu’il était hors de question de lever le pied avant le Mondial malgré le nombre de matchs assez conséquent à disputer : « Le rythme du calendrier ? Pour moi, ce n’est pas compliqué pour cette raison mais en termes de matchs parce qu’il y en aura beaucoup et très peu de temps pour récupérer. Nous devons faire comme toujours et ne pas penser au Mondial ou à lever le pied sinon ça pourrait être pire. »

«J’espère qu’il n’arrivera rien à personne»