PSG : L’énorme punchline de Nasser Al-Khelaïfi sur le Real Madrid

Publié le 24 septembre 2022 à 14h45 par Jules Kutos-Bertin

Moins d’un an après l’élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s’est de nouveau payé le club madrilène. Le président parisien a fait référence à la victoire de la Maison Blanche en C1 en la comparant avec l’investissement du Real dans la Superligue.

Cet été, le PSG a tout changé ou presque. Après une saison difficile sur tous les plans, le club de la capitale a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino, son entraîneur, et Leonardo, le directeur sportif. Les deux ont été remplacés par Christophe Galtier et Luis Campos. Après un début de saison plus que cohérent, le PSG est reparti de l’avant.

Al-Khelaïfi et les clubs espagnols, ce n’est pas fini

En revanche, ce qui n’a pas changé, c’est l’attitude de Nasser Al-Khelaïfi. Après sa déclaration sur la fin des paillettes au PSG, le président parisien s’est fait discret… avant de revenir en force. Comme depuis un moment désormais, Nasser Al-Khelaïfi est entré dans une petite guerre avec les clubs espagnols, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid.

🎙️ AL-KHELAIFI 'carga' contra el REAL MADRID:💥 "Es EXTRAÑO que celebren ganar la Champions cuando van en contra de ella" pic.twitter.com/SOa39tqXpX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 24, 2022

« C'est étrange qu'ils fêtent leur victoire en Ligue des champions alors qu'ils s'y opposent »