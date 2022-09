Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà comment Galtier a convaincu ce renfort

Publié le 24 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Exilé pendant un an en prêt au Sporting Lisbonne, Pablo Sarabia a finalement décidé de revenir au PSG cet été. Et c’est un échange avec Christophe Galtier, son nouvel entraîneur, qui a convaincu l’international espagnol de ne pas repartir et renforcer le secteur offensif du PSG.

Poussé vers la sortie à l’été 2021 par le PSG alors qu’il faisait face à une rude concurrence dans le secteur offensif, Pablo Sarabia (30 ans) est donc parti une saison en prêt au Sporting Lisbonne où il a retrouvé un temps de jeu considérable. C’est la raison pour laquelle l’attaquant espagnol a tapé dans l’œil de Christophe Galtier, et le nouvel entraîneur du PSG a réussi à convaincre Sarabia.

« J’ai parlé avec Galtier »

Dans un entretien accordé à l’AFP, Pablo Sarabia est revenu sur les coulisses de son retour au PSG cet été : « Je connaissais la plupart des joueurs, l'adaptation a donc été très facile. Galtier ? Quand je suis arrivé, j'ai parlé avec lui, j'étais content de l'idée qu'il essaie de développer, maintenant nous jouons avec cinq défenseurs et je pense qu'il sera un bon entraîneur pour nous », confie l’international espagnol.

« Le club m’a dit de ne pas partir »