PSG : Cet attaquant de Galtier se livre sur son grand retour

Publié le 21 septembre 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

Après une année en prêt du côté du Sporting Portugal, Pablo Sarabia a fait son grand retour au PSG. Même s’il devra s’affirmer dans un rôle de remplaçant, l’international espagnol semble satisfait d’être revenu sous les ordres de Christophe Galtier, un entraîneur qui l’a déjà convaincu par sa méthode.

Utilisé comme un supersub au PSG, Pablo Sarabia avait préféré partir en prêt au Sporting Portugal pour gratter du temps de jeu. Auteur d’une très belle saison sous le maillot lisboète, Sarabia a convaincu le club de la capitale de le récupérer. Même s’il n’a pas un rôle de titulaire dans le onze de Christophe Galtier, Pablo Sarabia aura son mot à dire avec le PSG. Et il en a bien conscience.

Sarabia convaincu par Galtier

Interrogé par l’ AFP , Pablo Sarabia confirme que son retour s’est bien passé. « Je connaissais la plupart des joueurs, l'adaptation a donc été très facile », lance l’international espagnol, avant de décrypter la méthode Galtier : « Quand je suis arrivé, j'ai parlé avec lui, j'étais content de l'idée qu'il essaie de développer, maintenant nous jouons avec cinq défenseurs et je pense qu'il sera un bon entraîneur pour nous ».

