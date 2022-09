Foot - Mercato - PSG

PSG : Nkunku lâche une confidence sur le PSG

Publié le 21 septembre 2022 à 17h10 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christopher Nkunku rayonne en Allemagne, sous le maillot du RB Leipzig. L’international français ne s’est ainsi pas trompé en quittant son club formateur, le PSG, pour traverser le Rhin. Pour autant, Nkunku a tenu à faire une grosse annonce : le club de la capitale garde toujours une part importante dans son coeur.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG subit l’exode de ses plus grands talents. Et chaque été, la liste ne fait que s’agrandir. On peut notamment y retrouver Xavi Simons, Tanguy Kouassi, Moussa Diaby ou encore Christopher Nkunku. En 2019, ce dernier avait décidé de quitter le PSG pour rejoindre le RB Leipzig.

Loin du PSG, Nkunku brille

Et après 3 ans, Christopher Nkunku ne doit pas regretter son choix. En effet, avec le RB Leipzig, l’international français s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Désormais, Nkunku fait partie du gratin. Pour autant, il n’oublie pas d’où il vient.

« Le Paris Saint-Germain sera toujours un club très spécial »