Mercato : Le PSG tout proche de boucler un transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cédé par le PSG sous la forme d'un prêt sans option d'achat l'été dernier, Nordi Mukiele semble avoir convaincu du côté du Bayer Leverkusen. D'ailleurs, selon les dernières révélations de la presse allemande, son transfert définitif serait en train d'être négocié par les différentes parties, et Mukiele devrait donc définitivement quitter le PSG lors du prochain mercato.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022, Nordi Mukiele (27 ans) n'a jamais vraiment eu sa chance au sein du club francilien. Barré par Achraf Hakimi qui ne lui a laissé qu'un temps de jeu très limité, le latéral droit français n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique et avait donc décidé de changer d'air l'été dernier. C'est la raison pour laquelle le PSG avait prêté Mukiele du côté du Bayer Leverkusen.

Mercato - PSG : Le plan fou pour le transfert d’un buteur !

➡️ https://t.co/DboSF2njVn pic.twitter.com/JjGTzIVqA7 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 19, 2025

Un transfert définitif pour Mukiele ?

Selon les révélations de Kicker, le PSG et la direction du Bayer Leverkusen seraient en train de négocier pour un transfert définitif de Nordi Mukiele, qui devrait donc rester en Allemagne pour les prochaines années. Le club de Bundesliga fait d'ailleurs le forcing afin de boucler au plus vite le deal s'assurer de pouvoir conserver le joueur du PSG.

Le mariage parfait

Kicker précise que la direction du Bayer a été convaincue par les performances de Nordi Mukiele ces derniers mois (17 apparitions toutes compétitions confondues, pour 1 but et 1 passe décisive) et souhaite donc concrétiser son transfert définitif. Reste à savoir combien le PSG récupèrera dans l'opération...