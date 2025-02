Une star de l’équipe de France bientôt offerte au PSG ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes, mais les premières spéculations fusent déjà autour du Paris Saint-Germain pour cet été. Et ça concerne notamment l’un des protégés de Didier Deschamps en équipe de France avec Theo Hernandez, latéral gauche actuellement sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026.

Depuis deux ans, le visage du PSG a énormément changé et ça pourrait continuer. Car les premières pistes semblent déjà se dessiner pour le prochain mercato estival et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça s’annonce très animé !

Un autre Hernandez à Paris ?

Des grands noms sont en effet évoqués du côté de Paris et c’est notamment le cas avec Theo Hernandez, international français et frère de Lucas Hernandez. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A, le latéral gauche pourrait venir grossir la colonie française au PSG dans les prochains mois et apporter une nouvelle arme à Luis Enrique, tant sur plan offensif que défensif.

Milan ne veut plus de lui

Jusqu’à maintenant, le PSG se heurtait au verrou de l’AC Milan... mais la situation a radicalement changé ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez agacerait son club, qui aurait décidé de le vendre à la fin de la saison. Son expulsion lors de l’élimination de Ligue des Champions face à Feyenoord semble être la goutte qui a fait déborder le vase et on ne parle désormais plus de prolongation pour l’international tricolore, dont le contrat se termine en juin 2026.