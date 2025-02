250M€ : Lamine Yamal sort du silence pour le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 17 ans, Lamine Yamal fait aujourd’hui le bonheur du FC Barcelone. Mais voilà que ça aurait pu en être autrement. En effet, le phénomène espagnol ne manquait pas d’intéresser du beau monde, à commencer par le PSG. Il avait alors été question d’une offre de 250M€. Alors que celle-ci a été refusée par le Barça, Yamal a pris la parole sur le sujet.

L’été dernier, pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG était visiblement prêt à faire des folies pour Lamine Yamal. En effet, président du FC Barcelone, Joan Laporta avait d’abord révélé avoir refusé une offre à hauteur de 250M€ pour le phénomène espagnol. Par la suite, il avait été annoncé que celle-ci provenait du PSG. Le Barça n’aura donc pas cédé pour le transfert de Yamal.

« Impossible que je rejoigne un autre club »

De plus, Lamine Yamal n’est visiblement pas enclin à quitter le FC Barcelone. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l’Espagnol est revenu sur les offres, comme celle du PSG, dont il a pu faire l’objet, expliquant alors : « Elles ne sont pas arrivées jusqu’à moi, mais si elles étaient arrivées à quelqu’un de mon entourage, il ne me l’aurait pas dit. Tout d’abord parce que j’ai un contrat et ensuite parce que c’est impossible que je rejoigne un autre club ».

« Il restera ici pendant de nombreuses années »

Tout l’or du monde ne suffira donc pas au PSG pour recruter Lamine Yamal. L’Espagnol devrait d’ailleurs rester un moment au FC Barcelone. Récemment, Deco, directeur sportif blaugrana, faisait savoir : « Il n'y a pas de discussion, il n'a pas de prix. Il n'y a pas eu d'offre parce que nous ne voulions même pas en parler. Il restera probablement au Barça pendant de nombreuses années, comme Pedri et Gavi. Peu importe comment les choses se passent, ils finiront ici. Lamine Yamal est l'un de ces joueurs spéciaux. Il a non seulement du talent, mais aussi une capacité mentale différente. Le club doit faire ses devoirs et il restera ici pendant de nombreuses années ».