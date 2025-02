Mercato - PSG : Le plan fou pour le transfert d’un buteur !

La rédaction

Prêté sans option d’achat à la Juventus cet hiver, Randal Kolo Muani réalise des débuts impressionnants en Italie avec 5 buts et 1 passe décisive en 4 matchs. Face à ces performances, la Juve aimerait le conserver et envisagerait une prolongation de prêt avec obligation d’achat fixée sous les 50 M€, selon Calcio Mercato. Une solution qui pourrait ne pas convaincre le PSG, qui espère récupérer 60 M€ dès cet été.

Après 1 an et demi passé au PSG sans vraiment remplir les attentes de son coach, Randal Kolo Muani a fait ses valises direction la Juventus de Turin cet hiver. L’ancien Nantais revis sous les couleurs des Bianconeri et comptabilise 5 buts et 1 passe décisive en 4 matchs avec la Juve. Si Randal Kolo Muani a rejoint les Noir et Blanc sous la forme d’un prêt payant, celui-ci ne comporte pas d’option d’achat et nécessitera des négociations en vue de cet été.

La Juventus veut proposer un nouveau prêt pour Kolo Muani

La Juve voudra donc garder RKM à l’issue de son prêt et proposerait donc un renouvellement du prêt payant du joueur à un montant plus élevé que celui négocié en janvier, peut-on lire dans les colonnes de Calcio Mercato. Un plan assez fou, puisque le PSG va certainement chercher à vendre Randal Kolo Muani dès l'été prochain. Le club italien voudrait tout de même inclure une obligation d’achat à l’issue de ce nouveau prêt, ne dépassant pas les 50M€.

Le PSG l'évalue à 60M€

Une vente de Randal Kolo Muani cet été permettrait au PSG d’en tirer un meilleur prix. Les dirigeants parisiens évalueraient l’attaquant français à 60M€, eux qui l’ont acheté 95M€ à Francfort à l’été 2023. La Juventus, n’étant pas disposée à dépenser la somme demandée par le PSG, devra convaincre le club de la capitale de prolonger le prêt de Kolo Muani cet été.