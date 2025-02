Mercato - PSG : La «bombe atomique» refusée par Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, Luis Enrique ne comptait plus sur Randal Kolo Muani. Le Français a été invité à aller voir ailleurs et cet hiver, il a été prêté à la Juventus. Et de l’autre côté des Alpes, RKM fait un véritable carton avec des débuts tonitruants. Daniel Riolo n’a alors pas hésité à parler de « bombe atomique » pour évoquer Kolo Muani.

Acheté 90M€ à l’été 2023, Randal Kolo Muani était davantage le désir de Nasser Al-Khelaïfi que de Luis Enrique au PSG. Au fil des mois, l’Espagnol n’a alors pas hésité à priver le Français de plus en plus de temps de jeu. Jusqu’à l’inviter à se trouver un nouveau club. Et c’est lors du mercato hivernal que Kolo Muani a fait ses valises, lui qui a été prêté par le PSG à la Juventus.

« C’est une bombe atomique à la Juventus »

Au fond du trou au PSG, Randal Kolo Muani explose tout sur son passage depuis qu’il a rejoint la Juventus. Une forme exceptionnelle qui a fait réagir Daniel Riolo. Ainsi, au micro de L’After Foot, il a lâché : « On pourrait très bien dire que Luis Enrique avec Kolo Muani a super mal travaillé puisqu’il n’a pas fait en sorte que le mec s’adapte. Regarde c’est une bombe atomique à la Juventus ».

« Ça ne plaisait pas à Luis Enrique »

« Ça correspondait pas à ce qu’il voulait. Quand je le vois jouer, je me dis qu’il pouvait jouer numéro 9 sans problème. Mais ça ne plaisait pas à Luis Enrique », a ensuite poursuivi Daniel Riolo sur Randal Kolo Muani.