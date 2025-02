Transfert record à l’OM, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta fait de belles choses avec les Eagles. De quoi lui ouvrir de prestigieuses portes pour son avenir ? Récemment, la presse anglaise avait fait certaines révélations sur l’attaquant français, annonçant notamment un intérêt de l’OM. De son côté, Mateta a pris la parole pour la suite de sa carrière.

A 27 ans, Jean-Philippe Mateta pourrait ne pas s’éterniser du côté de Crystal Palace. Médaillé d’argent avec la France aux JO, l’attaquant serait apprécié par de nombreuses formations. Ce serait notamment le cas de l’OM, qui vient pourtant de recruter Amine Gouiri. Mais s’offrir Mateta aura un prix. La somme de 42M€ avait été évoquée, ce qui pourrait alors être le plus gros transfert de l’histoire à Marseille.

« J’espère aller dans un grand club »

Quid alors de l’avenir de Jean-Philippe Mateta ? La question lui a été posée lors d’un entretien pour Carré. L’attaquant de Crystal Palace a alors répondu : « Comment je vois mon avenir en club ? Franchement, je ne pense pas à l’avenir. Il faut y penser, mais je suis plus dans ma bulle, de continuer à performer. Quand tu performes, des gros clubs vont vouloir miser sur toi. Après, j’espère aller dans un grand club. Lequel, je ne sais pas ».

L’embarras du choix pour Mateta ?

Jean-Philippe Mateta espère donc aller voir plus haut et il pourrait bien avoir le choix. En effet, outre l’OM, il avait été annoncé que l'OL, Aston Villa, Chelsea, Newcastle, West Ham, Bournemouth, Nottingham Forest, l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen s’intéressaient aussi au Français de Crystal Palace. A suivre…