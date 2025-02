Fan de Neymar, il signe à l’OM !

Axel Cornic

Recrue star de l’été 2017 et toujours plus gros transfert de l’histoire du football, Neymar a laissé son empreinte au Paris Saint-Germain, dans le bon comme dans le mauvais. Mais l’attaquant a également inspiré toute une génération et c’est notamment le cas pour un grand nombre de jeunes brésiliens.

Il a été le premier à être désigné comme le véritable successeur de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Mais, s’il a tout de même eu une belle carrière en Europe, Neymar n’a jamais réussi à attendre le niveau de ses illustres ainés. Son passage au PSG a notamment fait couler beaucoup d’encre, avec des nombreux observateurs qui le désignent comme le plus gros échec de sa carrière.

« En tant que Brésilien, mes idoles étaient Ronaldo, Ronaldinho et aussi Neymar »

Cela ne l’a pas empêché d’être une véritable référence pour des nombreux Brésilien et c’est le cas de Luis Henrique, qui place Neymar au même niveau que des légendes comme Ronaldo et Ronaldinho. « En tant que Brésilien, mes idoles étaient Ronaldo, Ronaldinho et aussi Neymar. En général, je regarde beaucoup les attaquants du passé » a confié l’attaquant de l’OM, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

L‘inspiration de Neymar semble en tout cas avoir aidé le Marseillais à se relancer, après une période assez compliquée. Recruté en 2020, Luis Henrique a rapidement été érigé comme le nouveau crack de l’OM, mais il a dû passer par un prêt à Botafogo et voir Roberto De Zerbi débarquer, pour enfin lancer son aventure dans le sud de la France. Il est en effet l’un des meilleurs joueurs du club phocéen cette saison, avec 9 buts et 6 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues.