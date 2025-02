L'OM ou le PSG ? Un buteur balance sur son transfert !

Thomas Bourseau

Depuis des décennies à présent, le PSG et l'OM sont des ennemis. Mais cela n'a pas empêché certains joueurs de porter les tuniques des deux clubs, le dernier exemple en date étant Adrien Rabiot. Buteur du Stade Brestois, Ludovic Ajorque a laissé son héritage réunionnais trancher.

L'Olympique de Marseille ou le PSG ? Pour beaucoup de joueurs de foot, disposant d'une attache territoriale ou sentimentale à l'un des deux clubs, le choix est facile à faire. Pour d'autres, comme Ludovic Ajorque, le dilemme est plus prononcé. Natif de Saint-Joseph à La Réunion, le buteur du Stade Brestois a bien voyagé dans l'hexagone à Angers, Clermont, Strasbourg et à présent Brest depuis son retour d'Allemagne et de Mayence.

OM - PSG : Une nouvelle polémique enflamme les réseaux sociaux !

Entre l'OM et le PSG, Ludovic Ajorque a choisi

Ayant grandi en suivant les performances de son aîné de La Réunion, Guillaume Hoarau, le cœur de Ludovic Ajorque qui va rencontrer le PSG pour le compte du 1/16ème de finale retour de la Ligue des champions mercredi soir au Parc des princes, balance un peu plus pour le Paris Saint-Germain.

«J’ai grandi avec Guillaume au PSG»

Invité à choisir entre deux ennemis historiques du football français, à savoir le PSG ou l'OM, Ludovic Ajorque a répondu au dilemme de Guillaume Hoarau pour Le Parisien. « Ludo si tu fais trois derniers mois de folie et que tu reçois une proposition de l’OM et une autre du PSG, tu choisis qui ? (Il éclate de rire). J’ai encore deux ans de contrat à Brest, la question ne se pose pas. Après j’ai grandi avec Guillaume au PSG (il pouffe)… ».