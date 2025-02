PSG : Un clash repart de plus belle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Loin d'être fan du profil de Kang-in Lee qu'il charge très régulièrement dans ses chroniques, Pierre Ménès en remet une couche sur le milieu offensif sud-coréen du PSG ! Selon lui, l'ancien joueur du FC Valence sert surtout à vendre des maillots, mais il a du mal à comprendre pourquoi Luis Enrique lui accorde autant de temps de jeu au PSG.

Habitué au statut de doublure de luxe depuis sa signature au PSG à l'été 2023 pour 22M€ en provenance de Majorque, Kang-in Lee (23 ans) dispose néanmoins d'un temps de jeu très régulier avec le maillot du club de la capitale. Et Pierre Ménès, qui a déjà attaqué à plusieurs reprises l'international sud-coréen ces dernières semaines, en a remis une couche à son sujet via une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, et il tacle de nouveau le joueur du PSG.

« Je n’aime pas ce joueur »

« Il s’en sort pas si mal parce que Luis Enrique le fait jouer presque tout le temps, et je ne comprends pas pourquoi. Je commence à être vraiment à court de reproches à faire sur Luis Enrique, mais Kang-In Lee, je ne comprends pas : je trouve ce joueur fade, mou, il ne passe jamais un dribble, il ne prend jamais un risque et joue toujours le ballon vers l’arrière. On a toujours l’impression qu’il est le dernier arrivé, qu’il est invité et qu’il ne veut surtout pas déranger. Quand il est là, il n’apporte rien, c’est un peu pénible. Je n’aime pas ce joueur. N’y voyez pas un quelconque racisme. Il fait vendre des maillots, au moins il sert à ça », lâche Pierre Ménès.

Ménès préfère les autres attaquants du PSG

Selon lui, il existe des solutions offensives bien plus intéressantes que Kang-in Lee pour le PSG : « Je le vois rentrer sur son pied gauche, éliminer, frapper… Par rapport à Doué, Barcola, Dembélé ou même à Ramos, il souffre vraiment de la comparaison (…) Asensio, le peu qu’il a joué, il a plus apporté offensivement que Kang-in Lee », poursuit Ménès. Le clash est donc relancé...