PSG : Le Qatar quitte Paris, «c'est très sérieux» !

« On part ». Nasser Al-Khelaïfi n'y est pas allé par quatre chemins et a tenu un discours clair à la fin de l'année 2024 sur les intentions des Qataris de quitter le Parc des princes afin de devenir propriétaires du stade du PSG. Le président du club a une réelle touche à Ris-Orangis, ville candidate pour l'accueil de l'enceinte et Daniel Riolo assure que le dossier est béton. Explications.

En novembre dernier, à l'occasion de l'inauguration du Campus PSG, Nasser Al-Khelaïfi affirmait sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme que le Paris Saint-Germain allait quitter le Parc des princes pour la simple et bonne raison qu'un accord de vente de l'enceinte n'avait pas pu être trouvé avec la Mairie de Paris. Les propriétaires qataris sont simplement locataires du stade de Porte d'Auteuil et veulent remédier à cela.

Ris-Orangis, candidat au prochain stade du PSG !

Devant la réticence de la Maire de Paris Anne Hidalgo, le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé à terme de quitter le Parc des princes, stade mythique du Paris Saint-Germain. Plusieurs options ont été évoquées dans la presse depuis comme Montigny-Le-Bretonneux et Massy-Palaiseau notamment. Ris-Orangis est tout autant candidat à l'accueil de la prochaine infrastructure du PSG comme son maire Stéphane Raffalli le confiait en janvier dernier au cours d'une cérémonie de ses vœux à sa commune. « Ici c'est Paris en plus grand ».

«Le dossier est numéro un. Je l'ai consulté, c'est lourd»

Et maintenant ? Si l'on se fie aux informations récoltées par Daniel Riolo et communiquées sur les ondes de RMC pour l'After Foot lundi soir, il semblerait que la candidature de Ris-Orangis pour l'éventuel futur stade du Paris Saint-Germain soit bien embarquée.

« On a beaucoup parlé du déménagement du PSG. Et si le PSG allait jouer à Ris-Orangis, dans ma ville ? Tu sais que le dossier est sérieux ? Le dossier est numéro un. Je l'ai consulté, c'est lourd. Je ne dis pas que ça va se faire, attention, je dis que le dossier est excellent. Je suis partisan du PSG qui ne bouge pas du Parc, tout le monde le sait. Mais quitte à ce qu'il bouge, sous la contrainte (rires), mais le dossier déménagement en tout cas est très sérieux ».