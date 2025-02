Vente du PSG : Le Qatar a menti !

Pierrick Levallet

Nasser Al-Khelaïfi ayant été placé en examen dans le cadre de l’affaire Lagardère, le Qatar menacerait de rompre son engagement au niveau de ses investissements en France. Le PSG se retrouve donc concerné par cela, le club de la capitale ayant été racheté par des fonds qataris il y a plus de dix ans. Mais Pierre Ménès ne croit pas au départ de QSI.

Ces derniers temps, Nasser Al-Khelaïfi a des ennuis avec la justice. Le président du PSG a été mis en examen dans le cadre de l’affaire Lagardère. Le dirigeant qatarien n’a donc pas hésité à lâcher des menaces, indiquant qu’il pourrait rompre son engagement au niveau de ses investissements en France, à commencer par le PSG. Mais selon Pierre Ménès, Nasser Al-Khelaïfi aurait menti.

«Ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui décide»

« Non je ne crois pas à un départ de QSI. L’histoire avec Nasser qui envisage de retirer ses avoirs, ce n’est pas lui qui décide. En plus, la mise en examen a l’air un peu folklorique. On parle d’un pipi de chat amélioré » a ainsi confié le journaliste sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.

Le Qatar va honorer sa promesse à 10 milliards d'euros

Le Qatar devrait bel et bien tenir son engagement en France. Les dirigeants auraient notamment promis 10 milliards d’euros d’investissement sur ce marché comme l’a rappelé l’émir Tamim ben Hamad Al Thani selon RMC Sport. Le PSG peut donc souffler, BeIN Sports également.