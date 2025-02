Vente du PSG : La décision à 10 milliards d'euros du Qatar !

Amadou Diawara

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen à cause de l'affaire Lagardère, le Qatar aurait menacé de se désengager de tous ses investissements en France, notamment au PSG. Heureusement pour le pays, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani compte tenir sa promesse à 10 milliards d'euros, faite l'année dernière.

Suspecté d'être impliqué dans l'affaire Lagardère, Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir le 5 février. Très agacés, comme révélé par RMC Sport, les dirigeants du Qatar auraient menacé de retirer leurs investissements en France, notamment au PSG et à BeIN SPORTS. Mais heureusement pour l'Hexagone, ils devraient honorer leurs engagements.

Le Qatar compte bien investir 10 milliards d'euros en France

Selon les informations de RMC Sport, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani aurait rappelé que le Qatar avait promis d'investir 10 milliards d'euros l'année dernière. Et il compterait tenir cette promesse. Toutefois, le reste de son budget sera alloué aux marchés internationaux, et non français.

«Le Qatar n’a aucun plan de désinvestissement»

« Le Qatar est engagé et fier de ses investissements en France et n’a aucun plan de désinvestissement. Le Qatar continuera à diversifier ses intérêts d’investissement à l’échelle mondiale », a affirmé le bureau des médias internationaux du Qatar dans des propos rapportés à RMC Sport. La vente du PSG n'est donc pas du tout d'actualité.