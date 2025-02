Après une liaison de 10 ans, ce joueur du PSG va rompre ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Warren Zaïre-Emery pourrait quitter le PSG dès le prochain mercato estival. Au PSG depuis 10 ans, le crack de 18 ans serait dans le collimateur de Liverpool. Et malheureusement pour le club parisien, les Reds pensent pouvoir boucler la signature de Warren Zaïre-Emery, et ce, grâce à leurs bonnes relations avec Jorge Mendes.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery a été récompensé de tous ses efforts à la fin de la saison dernière. En effet, le crack de 18 ans a paraphé un nouveau bail à Paris au mois d'avril. Désormais, Warren Zaïre-Emery est engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec le PSG. Malgré tout, l'international français pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes.

Liverpool en pince pour Zaïre-Emery

Selon les informations d'Anfield Watch, la direction de Liverpool serait totalement fan de Warren Zaïre-Emery. En effet, les Reds estimeraient qu'il a le profil idéal pour renforcer l'effectif d'Arne Slot. Malheureusement pour le PSG, les hautes sphères de Liverpool entretiennent de bonnes relations avec Jorge Mendes. D'ailleurs, elles auraient déjà lancé les contacts avec l'agent de Warren Zaïre-Emery, étant persuadées de pouvoir faire pencher la balance en leur faveur.

Liverpool est sûr de faire plier le clan Zaïre-Emery

En cas de départ du PSG, Warren Zaïre-Emery mettrait fin à une idylle de 10 années à Paris. «Je suis arrivé au PSG, j’avais huit ans. Ça fait… 10 ans ! J’ai toujours aimé le club, avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes quand j’étais petit, on regardait les matches, j’ai été ramasseur de balle. Donc, vraiment, c’est mon club. (...) Mon premier but au Paris Saint-Germain, et mon premier match titulaire en Ligue des champions, en huitième de finale contre le Bayern Munich. Ce sont les moments où j’ai ressenti le plus de choses », a déclaré le titi du PSG lors d'un entretien accordé à So Foot 100% Ados en novembre dernier.