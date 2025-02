Mbappé a annoncé son départ : La révélation qui a choqué le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a un an jour pour jour, Kylian Mbappé annonçait à Nasser Al-Khelaïfi sa décision ferme et définitive de quitter le PSG à l'issue de son contrat. Quelques mois plus tard, le joueur officialisait son choix à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Retour sur ce feuilleton qui avait marqué l'année 2024.

Une fois mais pas deux. Après avoir réussi à le conserver en 2022, malgré l’énorme menace du Real Madrid, le PSG avait échoué à convaincre Kylian Mbappé de rester l’année dernière. Comme le rappelle RMC Sport, cela fait un an jour pour jour que le joueur avait notifié ses envies de départ à Nasser Al-Khelaïfi. La réaction du président parisien avait été immédiate.

La punition du PSG

Les semaines qui ont suivi, Mbappé a été relégué sur le banc des remplaçants officiellement « pour préparer la prochaine saison ». Mais il faut être sacrement aveugle pour ne pas voir l’influence de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

Mbappé a fini par signer en Espagne

Quelques mois plus tard, ce feuilleton prenait un tournant plus direct lorsque Mbappé publiait une vidéo pour annoncer son départ du PSG après sept ans de bons et loyaux services. Il avait fallu encore attendre pour connaître sa prochaine destination : le Real Madrid.