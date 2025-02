PSG/OM : «Du même niveau que Messi», l’immense gâchis !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Issu de la prometteuse génération 87 avec Karim Benzema, Samir Nasri et Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa a très tôt été présenté comme l’un des plus grands talents du football français. Passé par de nombreux clubs au cours de sa carrière comme l’OM ou le PSG, HBA n’a toutefois pas eu la trajectoire qu’il aurait pu mériter avec son talent. Ça aurait dû encore encore plus spectaculaire pour Ben Arfa, annoncé au niveau de Lionel Messi.

L’OL, l’OM, Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Rennes, Valladolid, Bordeaux, Lille… Hatem Ben Arfa en a connu des clubs dans sa carrière. Mais avec son talent, on voyait plutôt l’international français dans des clubs encore prestigieux. La carrière de Ben Arfa laisse ainsi un goût d’inachevé a plus d’un fan de football. C’est notamment le cas de Jamel Debbouze comme il a pu l’expliquer au Parisien.

« L’argent peut bousiller une famille »

Pour beaucoup, Hatem Ben Arfa est l’un des gros gâchis du football français, lui qui avait un talent exceptionnel, du même niveau que Lionel Messi pour certais. C’est notamment ce que pense Jamel Debbouze, qui a ainsi expliqué à propos de l’ex-joueur du PSG et de l’OM : « L’argent peut bousiller une famille. Si j’avais un conseil à donner aux clubs, c’est de préparer les joueurs. J’ai vécu cette situation : quand tu gagnes de l’argent, tu deviens quelqu’un d’autre aux yeux des gens ».

« Il aurait dû avoir non pas un, mais deux Ballons d’or ! »

« Personne n’est préparé à arriver au sommet, à être assailli par la presse, par les fans, par les sponsors. Un joueur comme Hatem Ben Arfa aurait fait une tout autre carrière s’il avait bénéficié d’un accompagnement et de bienveillance. Il est du même niveau que Messi. Il aurait dû avoir non pas un, mais deux Ballons d’or ! », a poursuivi Jamel Debbouze.