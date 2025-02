Le PSG boucle un coup de maître, «ce n’était pas prévu»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension cette année. L'ailier tricolore a conservé ses qualités de dribble, mais a aussi rajouté à son jeu une efficacité redoutable devant les buts. Son repositionnement en faux neuf y est certainement pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, les journalistes ne s'attendaient pas à un tel début de saison.

Comment expliquer l’efficacité d’Ousmane Dembélé cette saison au PSG, alors que son manque de réussite devant les cages était devenu malheureusement l’une de ses marques de fabrique ? Luis Enrique a une idée.

Luis Enrique s'exprime sur le déclic de Dembélé

« La meilleure chose que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir fait jouer à Londres (contre Arsenal) où j'ai été très critiqué. C'est ma meilleure décision de l'année » a confié le coach du PSG. Luis Enrique a omis d’évoquer le repositionnement axial de Dembélé, l’un de ses gros coups de la saison.

« Ce n’était pas prévu au programme »

« Si tu n’as pas ce scénario contre City, tu n’as pas ce mois qui suit. Je trouve que ce n’est pas le même jeu, tu vas plus vite vers l’avant. Tu as des joueurs qui sont rentrés dans ce nouveau système. Et il faut aussi reconnaître la trouvaille Ousmane Dembélé. Ce n’était pas prévu au programme » a confié Jimmy Braun, journaliste pour RMC, sur le plateau de l'After Foot.