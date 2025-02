PSG : L'enfant du pays dit oui, transfert confirmé ?

Thomas Bourseau

Né à Paris, Ibrahima Konaté (25 ans) a évolué dans un club de la capitale, mais pas celui qui le faisait rêver. Passé par le Paris FC, le défenseur de Liverpool pourrait revenir à Paris... au PSG ! Le champion de France en pincerait pour l'international français et l'inverse semble être vrai selon ESPN.

Contrairement à Presnel Kimpembe qui est lui aussi né et a grandi en région parisienne, Ibrahima Konaté n'a pas eu la chance ou la possibilité d'évoluer dans le centre de formation du PSG. Et encore moins de défendre les couleurs du club de la capitale. Une équipe qui l'a pourtant toujours fait vibrer lui et sa famille.

«Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance»

« Après, c’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. […] C’est dans nos gènes, ce sont les gènes parisiens donc c’est logique ». Voici le message qu'Ibrahima Konaté confiait il y a quelque temps en interview à RMC Sport. Il semblerait que ce soit le moment pour le défenseur de Liverpool, sous contrat jusqu'en juin 2026 chez les Reds, de sentir son coeur réellement battre pour le PSG.

Ibrahima Konaté prêt à franchir le pas et à signer au PSG !

A en croire les informations d'ESPN, Ibrahima Konaté ne dissimulerait pas son intérêt pour un hypothétique transfert au PSG et donc un retour dans le football français, lui qui est passé par le FC Sochaux et le Paris FC. Le joueur de Didier Deschamps serait tenté par le challenge parisien et il se trouve que le sentiment soit réciproque d'après le journaliste Julien Laurens. Le ton est donné.