PSG : Le Qatar veut aller voir ailleurs !

Le Paris Saint-Germain pourrait-il être vendu par le Qatar Sports Investments comme cela a été évoqué par RMC après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG ? Il semblerait que le désir n'est pas de tout arrêter en se désengageant totalement du club parisien, mais de varier ses investissements ailleurs et notamment à l'étranger.

En ce jour de Saint-Valentin, il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre le PSG et ses propriétaires qataris. Et ce, à cause d'une nouvelle mise en examen de son président Nasser Al-Khelaïfi pour « complicité d’abus de pouvoir dans l’enquête entourant Arnaud Lagardère ». Une « fausse poursuite judiciaire » selon un proche du gouvernement qatari qui s'est confié à RMC Sport ces dernières heures.

Vente PSG : Un prix colossal est fixé

«Reconsidérer les investissements du pays en France»

Il est notamment question d'un ras-le-bol du côté du Qatar concernant son traitement en France au point où la menace de retirer ses investissements dans l'hexagone, à savoir le PSG et beIN SPORTS, ait été évoquée jeudi. Néanmoins, une autre source a tenu un tout autre discours à L'Equipe. « Il y a simplement une réflexion depuis longtemps pour reconsidérer les investissements du pays en France, ce n’est pas directement lié aux derniers événements ». Le Qatar ne voudrait donc pas se désengager du PSG.

Le Qatar émet seulement le souhait de diversifier ses activités

Et ce n'est pas Abdellah Boulma qui dira le contraire. Sur son compte X, le journaliste a en effet fait savoir que le Qatar aurait à coeur d'investir et de diversifier leurs activités. Pas seulement en France, mais aussi sur d'autres marchés à l'étranger. Ce serait le cas depuis 2 ou 3 années avec l'ouverture d'autres capitaux. Il n'y a plus qu'à savoir quels investissements en question verront le jour. Il est question d'un intérêt pour le club de Tottenham tenu par Daniel Levy.