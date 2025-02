Mercato - PSG : Kolo Muani a voulu se battre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Randal Kolo Muani, c'était devenu un enfer du côté du PSG. En effet, l'international français n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique et son temps de jeu était quasi inexistant. C'est à la Juventus, où il a été prêté, que RKM retrouve le sourire, lui qui n'a jamais baissé les bras dans la difficulté étant prêt à se battre pour arriver à ses fins.

A l'occasion du dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani était invité à se trouver un nouveau club. Au PSG, le Français n'était plus du tout en odeur de sainteté, Luis Enrique ne comptant plus sur lui depuis un moment. Le départ de RKM a fini par arriver et c'est à la Juventus qu'il a posé ses valises. Le club idéal visiblement pour Kolo Muani qui cartonne pour ses débuts de l'autre côté des Alpes. Les galères au PSG sont désormais bien loin pour celui qui s'est battu dans cette période parisienne difficile.

« Il faut toujours se battre »

Loin du PSG, Randal Kolo Muani va désormais beaucoup mieux. En pleine renaissance du côté de la Juventus, l'international français a d'ailleurs confié à Canal+ après la rencontre de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven : « Ça fait partie de la carrière d’un footballeur. Il faut toujours se battre, essayer de progresser, aller vers l’avant et ne rien lâcher surtout. Pour moi, c’est juste continuer de travailler, continuer à donner le meilleur de moi-même ».

« J’étais peut-être dans des mauvaises directions, mais-là, je me sens mieux »

« Il fallait que j’aie du temps de jeu, j’en avais besoin. Je suis une personne qui aime bien être sur le terrain, comme tout footballeur, je pense. J’étais peut-être dans des mauvaises directions, mais-là, je me sens mieux. On peut dire que c’est de la confiance. C’est aussi de mon côté de ne pas lâcher, de travailler, je pense surtout. Aujourd’hui, je continue à travailler, je fais ce que je sais faire de mieux. Tant que je suis sur le terrain, je suis content, donc je continue comme ça », a ensuite ajouté Randal Kolo Muani.