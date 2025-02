PSG, Tom Cruise... Le coup de fil improbable !

Arnaud De Kanel

Tirage malheureux pour le Stade Brestois en Ligue des champions qui a hérité du PSG. Sèchement battus trois buts à zéro, les hommes d'Eric Roy sont condamnés à l'exploit face au club de la capitale. L'entraineur breton parle d'une mission impossible, lui qui a tenté de contacter Tom Cruise, l'acteur principal du film Mission Impossible, pour venir en aide à son équipe.

Auteur d'un parcours héroïque en Ligue des champions, le Stade Brestois n'a pas été verni au tirage au sort des barrages en héritant du PSG. Avant la rencontre, Eric Roy ironisait déjà sur l'issue de la double confrontation et en appelait à Tom Cruise, l'acteur principal de Mission Impossible.

«On a essayé de le joindre»

« On n’est pas dans le même monde que le PSG. Même si on a envie d’exister… On a déclenché le projet Mission impossible après Nantes (victoire 1-0 vendredi, NDLR). Et en plus, Tom Cruise (l’acteur principal du film Mission Impossible) est à Paris pour recevoir une récompense. On a essayé de le joindre mais il n’était malheureusement pas disponible (sourire). On fera sans lui », s'amusait le coach du Stade Brestois en conférence de presse lundi. Après la lourde défaite du lendemain, Eric Roy a confirmé la «mission impossible» du club breton.

«C'est mission impossible»

« Qu'on puisse gagner 4-0 au Parc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'imaginent. Le problème, en plus, c'est qu'au-delà de marquer quatre buts au Parc, il faudrait ne pas en prendre. C'est vrai qu'apparemment, c'est mission impossible », a confié Eric Roy en conférence de presse. La manche retour est prévue mercredi prochain.