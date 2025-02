«Des tueurs» annoncés au PSG !

Arnaud De Kanel

Le PSG montre un nouveau visage depuis trois semaines, celui d'une équipe très réaliste qui n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer. Symbole de cette métamorphose, Ousmane Dembélé, à nouveau auteur d'un doublé mardi soir face au Stade Brestois. Les Parisiens, à l'image de leur attaquant, sont devenus de véritables «tueurs» pour Antoine Kombouaré.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le PSG. Bousculés par le Stade Brestois, les hommes de Luis Enrique l'ont pourtant emporté par trois buts d'écart mardi soir lors du barrage aller de Ligue des champions. Le club de la capitale a pu compter sur un Ousmane Dembélé de gala, auteur d'un doublé et métamorphosé en tueur depuis trois semaines, à l'image de ses coéquipiers.

Transfert à 50M€ : Le PSG ouvre une enquête !

➡️ https://t.co/4yOU88Fb1q pic.twitter.com/IF7lU9ORcK — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

«Ils sont devenus des tueurs»

« Oui, Massadio Haïdara doit défendre l'intérieur, même si Achraf Hakimi dédouble à droite, et Marco Bizot doit fermer son premier poteau. Mais ça va tellement vite en face ! Ça percute, ça dribble fort et en plus ils sont capables de marquer, ils sont devenus des tueurs. Notamment Ousmane Dembele », constate Antoine Kombouaré dans les colonnes de L'Equipe ce mercredi. L'entraineur du FC Nantes est impressionné par Ousmane Dembélé, et plus généralement par les attaquants parisiens.

«Les trois de devant ont progressé individuellement»

« Au milieu, Vitinha a été omniprésent, mais le joueur qui fait mal, le facteur X, c'est Dembélé. C'est l'homme du match, il est tout près du triplé. Il a refroidi le stade sur le deuxième but. Il donne confiance à son équipe, il fait reculer la défense adverse. Il incarne cette attaque qui se créait des occasions, mais marquait peu en phase de ligue. Aujourd'hui, c'est l'inverse, il faut très peu au PSG pour marquer. Le deuxième but, ce n'est même pas encore une occasion ! Les trois de devant (Barcola, Dembélé, Doué) ont progressé individuellement et collectivement, parce qu'ils se cherchent sur le terrain. En première, je revois la reprise juste à côté de Bradley Barcola sur le centre de Désiré Doué: comment tu peux défendre là-dessus ? », a ajouté Antoine Kombouaré. Le Kanak pourra voir ça de plus près le 13 avril prochain à l'occasion de la rencontre opposant son FC Nantes au club de la capitale.