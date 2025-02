Le PSG annonce un coup totalement fou !

Thomas Bourseau

3 buts à Brest, 4 contre Monaco, 4 face à Stuttgart et 4 autres contre Manchester City... Force est de constater que l'attaque du PSG est plutôt prolifique ces dernières semaines. L'équipe de Luis Enrique déstabilise les défenses adverses avec la polyvalence de ses trois attaquants. D'ailleurs, le coach parisien a fait le teasing d'une attaque à 4 voire 5 joueurs...

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a instauré un rouleau compresseur offensif. En effet, de par la polyvalence des joueurs à vocation offensive dont il dispose, l'entraîneur du PSG peut changer leurs positions d'un match à l'autre voire même en pleine rencontre. Cela est particulièrement visible ces derniers temps avec le repositionnement d'Ousmane Dembélé au poste de numéro 9 qu'il peut quitter par séquences pendant les matchs.

Surprise au PSG : Luis Enrique remplacé par un Marseillais ?

➡️ https://t.co/xfciwsIvFt pic.twitter.com/nzCNX3NhDW — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Les attaquants du PSG explosent ces derniers temps

Désiré Doué ou encore Bradley Barcola peuvent occuper cette position et permettre de temps à autre à Ousmane Dembélé d'être sur un côté. En plus des trois attaquants cités, Luis Enrique peut également compter sur la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos ou encore Kang-In Lee. Une véritable armada offensive pour le coach du PSG qui pourrait même aller plus loin selon ses dires en conférence de presse.

«On peut jouer avec 4 ou 5 attaquants»

« Mon attaque ? Ca dépend de chaque type de match, on peut jouer avec 4 ou 5 attaquants s'ils défendent comme des milieux ou des défenseurs ». a confié Luis Enrique pendant son point presse dans le cadre du déplacement du PSG à Toulouse samedi et par le biais de propos relayés par RMC Sport. Le laboratoire d'Enrique pourrait donc réserver quelques surprises aux supporters du Paris Saint-Germain à l'avenir. Verra-t-on une telle animation offensive dès l'opposition face à Toulouse ? Premier élément de réponse à 21h05 ce samedi 15 février. Ca promet.