70M€ : Le PSG reçoit un coup de main surprise

Randal Kolo Muani a récemment accordé un entretien à la presse italienne pour évoquer ses grands débuts à la Juventus et sur les conditions de son départ. Prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant français a reçu quelques chambrages, notamment de la part de Gianluigi Donnarumma, un ancien milanais.

Randal Kolo Muani s’est fait une raison. Au fil des semaines, l’attaquant a vu que son horizon serait bouché avec Luis Enrique et a acté son départ cet hiver. Après avoir étudié les propositions qui s’offraient à lui, le joueur du PSG a privilégié un prêt sans option d’achat à la Juventus. Kolo Muani a notamment écouté les conseils d’un ancien de Serie A et du Milan AC, un certain Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma pousse Kolo Muani en Italie

« Il a commencé à me provoquer. Il m'a chanté l'hymne de la Juve. Mais il m'a surtout assuré que, connaissant bien l'Italie, je m'y intégrerais. J'ai écouté ses conseils, je me suis tout de suite senti à l'aise » a confié Kolo Muani ce jeudi. Malgré son passé milanais, le portier du PSG lui a donc conseillé de s’engager avec la Juventus. Et cela lui porte chance car Kolo Muani enchaîne les performances de grande classe en Italie.

Kolo Muani annonce la couleur

« Nous travaillons beaucoup, mais nous travaillons bien. C’est un gros changement par rapport à la Ligue 1. Ici on travaille beaucoup plus, on lutte plus, le football est beaucoup plus tactique, a soufflé le buteur turinois pour Sky Italia. J’ai fait de très bons débuts, mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, ils m’ont donné les bons ballons et j’ai su les utiliser correctement. Je le répète, je suis très heureux d’être ici à Turin et j’espère que ce bon moment continuera à l’avenir » a confié un Kolo Muani enfin épanoui au micro de Sky Sports Italia.