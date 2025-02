Kolo Muani : L'annonce qui va faire mal au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du PSG cet hiver sous la forme d’un prêt, Randal Kolo Muani s’éclate depuis qu’il est à la Juventus, avec qui il a déjà inscrit 5 buts en 4 matchs. Comme il l’a lui-même confié, l’attaquant âgé de 26 ans a retrouvé le sourire chez la Vieille Dame, où il estime que l’on travaille beaucoup plus qu’en Ligue 1.

Randal Kolo Muani met déjà tout le monde d’accord à la Juventus. Depuis son arrivée en prêt en provenance du PSG, l’international français (27 sélections, 8 buts) a déjà trouvé cinq fois le chemin des filets en quatre matchs disputés toutes compétitions confondues. Des performances qui donnent déjà envie à la Vieille Dame de prolonger l’aventure.

150M€ : Le transfert de rêve qui va mettre le feu au PSG !

➡️ https://t.co/R6qaOI3IMp pic.twitter.com/EADzEoq70w — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

« Tout va plus que bien, je suis ravi d'être ici »

« Les relations sont très bonnes entre les clubs, nous avons fait du bon travail pendant la période loin du marché, en brûlant beaucoup de concurrents. Il y a la volonté de continuer, de s'asseoir à la fin de l'année pour voir comment continuer avec lui », confiait récemment Cristiano Giuntoli. Si la Juventus est satisfaite de Randal Kolo Muani, ce dernier est lui aussi très content de l’avoir rejoint. « Tout va plus que bien, je suis ravi d'être ici. J'ai été très bien accueilli, comme dans une grande famille. J'ai parlé à l'entraîneur, aux capitaines, je m'entends bien avec tous mes nouveaux coéquipiers. Franchement, je me sens très bien », a confié l’attaquant âgé de 26 ans à Sky Sport.

« On travaille beaucoup, mais on travaille bien. C'est un grand changement par rapport à la Ligue 1 »

« On travaille beaucoup, mais on travaille bien. C'est un grand changement par rapport à la Ligue 1. Ici, on travaille beaucoup plus, on se bat plus, le football est beaucoup plus tactique », a ajouté Randal Kolo Muani. « J'ai fait de très bons débuts, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné les bons ballons et j'ai pu les exploiter correctement. Je le répète, je suis très heureux d'être ici à Turin et j'espère que ce bon moment se poursuivra dans le futur. »