Une célébrité balance les DM d'une star du PSG !

Chanteur franco-marocain, Lartiste est à côté de cela un grand fan du PSG. Certaines stars du club de la capitale échangent d'ailleurs régulièrement avec lui. C'est notamment le cas de Nuno Mendes, arrière gauche parisien. Lartiste en a d'ailleurs dit plus sur les DM échangés avec le joueur du PSG.

Comme d'autres artistes, Lartiste est lui aussi un grand fan du PSG. Dans un entretien accordé la rubrique Double Contact pour RMC, il s'est montré conquis par le nouveau projet parisien où le bling-bling n'a plus sa place : « Ça me plait. C’est même un peu dommage que ça arrive un peu tard. On aurait dû faire ça un peu plus tôt ».

« On s’échange de temps en temps des DM »

Fan du PSG, Lartiste a également la chance de pouvoir échanger régulièrement avec les stars du club de la capitale. Ça discute notamment avec Nuno Mendes comme il a pu le révéler : « On s’échange de temps en temps des DM ».

« Il est jeune, il est frais, il a envie de gagner »

« Nuno Mendes représente bien l’état d’esprit de ce Paris Saint-Germain: résilience. Il était blessé et il est revenu au top de sa forme. Il est jeune, il est frais, il a envie de gagner », a enchainé Lartiste, conquis par Nuno Mendes.