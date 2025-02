Transfert au PSG : «Un grand secret» lui est révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG et l'effectif de Luis Enrique. Le transfert le plus étonnant a certainement été celui de Matvey Safonov, acheté pour 20M€ à Krasnodar. Avec le Russe, le club de la capitale s'est offert un nouveau gardien. Et si ce transfert a été longtemps gardé secret, Eduard Spertsyan était lui au courant de ce qui se tramait.

Le PSG avait Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, et pourtant... L'été dernier dernier, le club de la capitale s'est offert un nouveau gardien : Matvey Safonov. Le Russe a été recruté à Krasnodar, moyennant 20M€. Un transfert auquel on ne s'attendait pas forcément de la part du club de la capitale. Plus d'un ont ainsi été pris par surprise par l'arrivée de Safonov, mais ça n'a toutefois pas été le cas de tout le monde.

« Je le savais »

Désormais ex-coéquipier de Matvey Safonov à Krasnodar, Eduard Sperstyan n'a pas vraiment été surpris en apprenant son transfert au PSG. En effet, lui était visiblement au courant de tout. Pour Championat, Spertsyan a fait savoir : « Je le savais bien avant toutes les nouvelles, c'était un grand secret ».

Sperstyan bientôt au PSG avec Safonov ?

Eduard Spertsyan a ainsi vu Matvey Safonov quitter Krasnodar pour le PSG. Et voilà qu'il pourrait bien être le prochain à emprunter ce chemin. « Pour ce qui est du PSG, mon agent était à Paris, il y a eu des échanges à mon sujet, c’est tout. Il n’y a eu aucune offre ni aucun appel téléphonique. Je n'ai communiqué avec personne », a fait savoir l'Arménien.