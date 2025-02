Proche des Mbappé, il annonce le nouveau patron du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé s'en est allé l'été dernier. Une grosse perte pour le club de la capitale, qui a notamment vu partir la figure de proue de son projet. A Paris, il a donc fallu trouver un nouveau patron pour faire oublier l'actuel joueur du Real Madrid. Celui-ci semble avoir été trouvé comme l'a révélé Lartiste, lui qui est très proche de Mbappé.

L'été dernier, le PSG a perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Plombé sportivement et économiquement, le club de la capitale a vu le leader de son projet s'en aller. Il y avait donc un vide à combler à Paris et un nouveau patron à trouver. C'est Achraf Hakimi qui semble aujourd'hui avoir enfiler ce costume. C'est ce que veut croire Lartiste, chanteur franco-marocain.

« C'est le boss aujourd'hui »

Artiste et fan du PSG, Lartiste a désigné, pour RMC, Achraf Hakimi comme le nouveau patron parisien. Proche des Mbappé étant donné qu'il est originaire de Bondy, il a ainsi confié : « C’est le boss aujourd’hui, comme s’il avait perdu cette responsabilité d’être le défenseur de Mbappé sur le terrain ».

« Il est partout, il court plus que tout le monde »

« Chaque fois que Mbappé avait un problème avec un autre joueur, Hakimi, en bon pote, était tout le temps pour le défendre. Et maintenant, il a pris ses propres responsabilités et c’est devenu un boss. Il est partout, il court plus que tout le monde. C’est un leader », a-t-il enchainé sur Achraf Hakimi.