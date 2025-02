Mbappé : La vengeance du PSG est menacée !

Thomas Bourseau

Tout est bien qui finit bien pour Kylian Mbappé qui vit son rêve de gosse depuis sa signature au Real Madrid l’été dernier. Un changement de club rendu possible par la fin de son vieux contrat au PSG, au grand dam de Nasser Al-Khelaïfi qui s’était publiquement refusé à voir filer Mbappé en tant qu’agent libre. Le président du Paris Saint-Germain concocterait une vengeance envers les deux parties avec un certain Vinicius Jr. La presse espagnole a néanmoins calmé les ardeurs du boss du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi s’était montré clair en public : Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG en tant qu’agent libre. Cependant, le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 unités a finalement fait ce qu’il voulait. Malgré les menaces du président du Paris Saint-Germain à l’été 2023, Mbappé s’en est tout de même allé au Real Madrid à la dernière intersaison au terme de son ancien contrat à Paris.

Mbappé part au Real Madrid et irrite Nasser Al-Khelaïfi, le PSG prêt à rétorquer avec Vinicius Jr ?

De quoi faire enrager le PSG qui a accumulé les impayés auprès de Kylian Mbappé s’élevant à 55M€. Et il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait de la suite dans les idées au sujet d’une hypothétique vengeance envers le départ de Mbappé pour le Real Madrid. Le journaliste Sacha Tavolieri a assuré en début de semaine que les décideurs du Paris Saint-Germain garderaient un œil attentif sur l’évolution de la situation contractuelle de Vinicius Jr à la Casa Blanca, son bail expirant le 30 juin 2027. En cas d’absence de prolongation d’ici la fin de la saison, le PSG pourrait passer à l’offensive.

La presse espagnole jette un froid sur les ambitions du PSG avec Vinicius Jr !

Un assaut d’ores et déjà vain du PSG dans la course à la signature de Vinicius Jr ? Si l’on se fie aux informations de la Cadena COPE, la tendance serait claire dans le feuilleton Vinicius Jr. Quand bien même le Real Madrid ne parvenait pas à trouver un terrain d’entente avec son numéro 7 au sujet d’un nouveau contrat, aucune équipe européenne ne devrait avoir la chance de mettre la main sur la star brésilienne. Le PSG serait donc hors course. Reste à savoir ce qu’il adviendra du dossier Vinicius Jr…