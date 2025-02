Mbappé et League of Legends, la scène folle en Corée du Sud !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar de Cristiano Ronaldo ou encore Cole Palmer, Kylian Mbappé a lui réussi à associer une célébration spécifique à ses buts. Pour imiter la joie de l’attaquant du Real Madrid, les fans n’ont qu’à croiser les bras. Une célébration désormais reprise à travers le monde entier et qui traverse même les sphères du football. On a ainsi pu le voir ce samedi du côté de la Corée du Sud.

A 26 ans, Kylian Mbappé fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du monde. Avec le Real Madrid, l’attaquant français a réussi à sortir la tête de l’eau et désormais, il empile à nouveau les buts. En faisant trembler les filets, Mbappé n’hésite pas à manifester sa joie, reprenant sa désormais célébration iconique, celle où il croise les bras. Et à l’instar de Cristiano Ronaldo, cette célébration du Madrilène fait le tour du monde.

Un joueur de League of Legends imite Mbappé

Ce samedi matin, c’est en Corée du Sud qu’on a pu voir Kylian Mbappé être imité. Et pas par n’importe qui ni n’importe où… A l’occasion de la LCK Cup 2025, tournoi de League of Legends, c’est le joueur Showmaker, considéré comme l’un des meilleurs dans son pays, qui s’est amusé à reproduire la célébration du joueur du Real Madrid. Son équipe, Dplus, s’est imposée (3-1) face à Nongshim RedForce et c’est suite à ce succès que Showmaker s’est pris pour Kylian Mbappé.

La célébration Mbappé pour Showmaker 🇫🇷 pic.twitter.com/MV96msmAD0 — OTP LoL (@OTP_LoL) February 15, 2025

L’origine de la célébration

Il y a quelques d’années de cela, Kylian Mbappé avait d’ailleurs raconté comment était née cette célébration où il croise les bras. Le Français avait ainsi fait savoir : « Avec mon petit frère, c’est parti d’un chambrage à la Playstation. Il marque un but et il célèbre en faisant ça. Cinq minutes après, il met pause et il me dit : « Kylian, tu pourrais faire ça en match ». Je lui ai dit : « Tu veux que je la fasse ? Ok, je la ferai ». C’est arrivé à Dortmund, il était content. Je lui ai dit : « Maintenant, je te la vole, c’est la mienne » ».