Kylian Mbappé : Une célébrité balance sur leur relation !

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a évolué précédemment pendant 7 saisons au PSG. De 2017 à 2024, le capitaine de l’équipe de France a fait les beaux jours du club de la capitale. En tant que fan parisien, Jamel Debbouze a d’ailleurs eu l’occasion de découvrir Mbappé en privé. Il faut dire que les deux stars ont passé leur confinement ensemble.

En 2020, étant donné la pandémie mondiale de coronavirus, la France avait décidé se confiner et la population était ainsi invitée à rester chez elle. Cela aura alors duré de longues semaines. Un confinement qui a visiblement donné lieu à des moments pour le moins inattendus. Ça a notamment été le cas de la réunion entre la famille de Jamel Debbouze et celle de Kylian Mbappé, alors joueur du PSG.

« On a été confinés ensemble, sa famille et la mienne »

Dans un entretien accordé au Parisien, Jamel Debbouze a parlé de sa relation avec Kylian Mbappé et donc de ce confinement passé ensemble. L’acteur a alors raconté : « De quels joueurs je suis le plus proche aujourd’hui ? De Kylian. On a été confinés ensemble, sa famille et la mienne, sans le vouloir. Je connais l’homme et le joueur et j’ai beaucoup d’affection et de respect pour les deux. C’est pas facile d’être Kylian Mbappé et je trouve qu’il le fait très bien ».

« J'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales »

Dans le cadre d’un entretien pour Clique, Jamel Debbouze avait déjà parlé de ce confinement avec la famille de Kylian Mbappé. « On a fini ensemble. J’ai eu la chance de passer plusieurs mois à ses côtés et aux côtés de sa famille. Nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement. Ne me demande pas pourquoi, c'est trop long. Et j'ai vu toute l'humanité. C'est aussi, je pense, ce moment qui a été un tournant pour ce projet dans ma tête. J'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Ils essaient d'avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c'est tout sauf normal, ce qu'ils vivent. La pression psychologique, la pression médiatique, la pression internationale qu'il a sur ses épaules. Il n'y a personne qui le prépare à ça. Ça m'a toujours touché, ça m'a fasciné de me dire qu'on pouvait réussir à être au centre du monde et tenter de rester humain », avait alors confié l’acteur.