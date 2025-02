Kylian Mbappé et Jul, la comparaison inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, face à Manchester City, Kylian Mbappé a encore marqué pour le Real Madrid. Les buts commencent à s'empiler pour l'attaquant français, qui n'en demeure pas moins visé toujours par de nombreuses critiques. De quoi faire réagir Djibril Cissé. Et l'ancien attaquant de l'AJ Auxerre n'a pas hésité à comparer Mbappé... au rappeur marseillais Jul.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, réalisant au passage son rêve. Mais les premiers mois en Espagne ont plutôt été un cauchemar pour le Français. Ayant connu la période la plus difficile de sa carrière, l'attaquant de 26 ans a réussi à bien rebondir et aujourd'hui, tout lui sourit à nouveau. En effet, Mbappé fait à nouveau parler tout son talent et empile les buts avec le Real Madrid. Malgré cela, l'ancien Parisien reste régulièrement sous le feu des critiques, du fait qu'on attend encore plus de lui...

« J’allais comparer Jul à Kylian Mbappé »

Invité de NicoColombien sur Youtube, Djibril Cissé a parlé du cas de Kylian Mbappé. Tout est d'abord parti du rappeur marseillais Alonzo qui parlait de Jul, expliquant alors : « On a l’impression que c’est toujours la même chose, je le connais, je le vois en studio, il essaye de se surpasser sur chaque album. C’est dur pour certains qui ne consomment pas sa musique de le percevoir, mais ceux qui connaissent bien Jul, ils arrivent à voir quand ce n’est pas lui qui fait les prods ».

C'est suite à cela que Djibril Cissé a évoqué Kylian Mbappé, lâchant d'abord : « Aujourd’hui, on consomme vite. J’allais rebondir ce que ce qu’a dit Alonzo, j’allais comparer Jul à Kylian Mbappé. Il est à 20 buts là et on ose le critiquer. Il y a des gens qui mettent deux saisons pour mettre 20 buts ».

« On en veut toujours plus et on n’apprécie les choses à leur juste valeur »

L'ancien attaquant de l'AJ Auxerre et Liverpool a ensuite ajouté : « Le gars signe au Real Madrid, le plus gros club du monde, il a eu un gros sac à dos à porter, on a essayé de lui crever les pneus, des histoires là-bas, il est à plus de 20 buts au Real Madrid. Les gens ne réalisent pas. Kylian nous a habitués à des saisons, comme Haaland, à des saisons à 50-60 buts et quand il est à 20-30 on dit que c’est moins bien. C’est déjà au-dessus de la moyenne. Ce qui a changé c’est qu’on en veut toujours plus et on n’apprécie les choses à leur juste valeur ».