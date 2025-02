Kylian Mbappé a trouvé sa drogue particulière !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. L'été dernier, le Français a réalisé son rêve et forcément, en rejoignant la Casa Blanca, ça s'est accompagné d'une énorme pression. Alors que plus d'un joueur aurait coulé, Mbappé a une relation bien différente face à la pression.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de jouer au Real Madrid. C'est aujourd'hui devenu une réalité pour celui qui a quitté le PSG l'été dernier. Très attendu chez les Merengue, Mbappé a dû gérer une grosse pression de l'autre côté des Pyrénées. Pas un problème visiblement pour le Français, qui en a besoin pour avancer.

Mercato - PSG : La signature qui va dégoûter Mbappé !

➡️ https://t.co/XFpp9ha8CV pic.twitter.com/3qgK3Fjdh7 — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

« Je sens la pression et j'aime ça »

Dans le documentaire Cómo no te voy a querer diffusé sur Prime Video, Kylian Mbappé a évoqué la pression au Real Madrid. Accroc visiblement à cela, il en a besoin telle une drogue comme il a pu l'expliquer : « C'est facile de dire qu'on a le rêve de jouer pour le Real Madrid, mais au final, avec la pression, tu ne profites pas. Je sens la pression et j'aime ça parce que j'en ai besoin pour faire bien les choses, pour bien jouer, pour me sacrifier pour l'équipe ».

« J'en ai besoin »

« A l'entraînement, tous les jours, j'ai besoin de sentir cette pression, cet amour aussi, mais cette pression aussi, j'en ai besoin pour jouer et pour profiter de mon jeu et aider l'équipe comme je peux avec ma qualité », a enchainé Kylian Mbappé, adepte de la pression.