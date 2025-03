L'OM traumatisé à cause du PSG ?

La rédaction

Pour Derek Cornélius, la défaite contre le PSG a marqué les esprits à l’OM, notamment après l’ouverture du score de Dembélé. Le défenseur veut vite tourner la page et tirer les leçons de ce revers. Avec 8 matchs restants, l’OM doit réagir dès samedi face à Reims pour sécuriser sa place en Ligue des champions.

Avant la trêve internationale, le PSG recevait l'OM dans un Classique sous haute tension. Les Olympiens se sont finalement inclinés 3-1 après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, suivie par Nuno Mendes juste avant la mi-temps. Si l'OM a pu réduire le score par l'intermédiaire d'Amine Gouiri, un but contre son camp de Pol Lirola est venu anéantir les derniers espoirs marseillais.

«On en a beaucoup parlé»

Une défaite qui a beaucoup fait parler dans le vestiaire de l'OM, qui semble avoir eu du mal à se remettre de l'ouverture du score. C'est en tout cas ce qu'explique Derek Cornélius en conférence de presse ce vendredi :

«Ce premier but à Paris, on en a beaucoup parlé. Contre des équipes avec ces qualités, les petites erreurs coûtent cher. On veut être compétitifs et tirer des leçons pour aller de l'avant.»

Il faut vite se relever

L'OM doit cependant passer à autre chose et se relever pour le sprint final. Avec huit matchs avant la fin de la saison, l'OM se doit d'assurer sa qualification en Ligue des champions, et cela passera par une victoire ce samedi lors du déplacement à Reims.