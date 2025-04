Crise à l’OM : De Zerbi annonce du lourd ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cet hiver, force est de constater que les hauts dirigeants de l’OM ont fait des choix forts en se séparant de plusieurs joueurs recrutés l’été dernier afin de les remplacer par d’autres profils jugés plus adéquats à la philosophie Roberto De Zerbi. Une mayonnaise qui ne prend pas vraiment, mais la crise n’atteint pas encore l’entraîneur italien.

Au cours du dernier mercato hivernal, l’OM a profité de cette fenêtre de transferts afin de se séparer des « poids morts » de l’effectif. Lilian Brassier, Ismael Koné ou encore Elye Wahi ont pris la porte et ont fait de la place à Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri, Amar Dedic ainsi qu’Ismaël Bennacer, mais les résultats ne suivent pas du tout.

Un mercato correcteur qui n’a pas l’effet escompté, ça gronde en interne

L’Olympique de Marseille reste en effet sur quatre défaites en cinq matchs. RMC Sport explique que ce renouvellement d’effectif en pleine saison avait pour objectif de combler les trous d’air. Néanmoins, le fait que l’OM ait été rattrapé au classement de Ligue 1 et même doublé par l’AS Monaco irriterait considérablement l’institution phocéenne. Et ce, à tous les étages.

De Zerbi en est convaincu, l’OM va relever la tête rapidement

Toutefois, RMC Sport affirme ce lundi que Roberto De Zerbi ne perdrait pas espoir, au contraire. L’entraîneur de l’OM estimerait toujours avoir la main sur son groupe si bien qu’il serait persuadé que le vestiaire porté par Adrien Rabiot et consort réagira de la meilleure des manières compte tenu de la situation actuelle au classement de plus en plus alarmante pour la qualification en Ligue des champions.