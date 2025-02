Real Madrid - Mbappé : Le tacle venu de nulle part pour le PSG !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a dû intégrer Kylian Mbappé à son effectif qui restait sur un doublé Liga et Ligue des champions la saison dernière. Une tâche bien plus difficile à effectuer aux yeux de Bertrand Latour que la réussite de Luis Enrique de faire une équipe de jeunes bien jouer au PSG. Le journaliste de Canal+ a d'ailleurs considérablement relativisé la grande forme du Paris Saint-Germain au vu de la récente adversité à laquelle les joueurs parisiens ont été confrontés.

Le Paris Saint-Germain est sur une dynamique plus que positive. Depuis le 10 décembre et la victoire contre le RB Salzbourg (3-0), le Paris Saint-Germain est enchaîne les victoires et n'a concédé qu'un seul et unique match nul contre le Stade de Reims le 25 janvier (1-1). Sinon, le empile les succès et les buts et notamment grâce à l'apport d'Ousmane Dembélé.

«Oui le PSG a battu City, mais City est battu toutes les semaines»

Repositionné au poste d'avant-centre par Luis Enrique, Ousmane Dembélé est le meilleur buteur européen depuis le 1er janvier avec 15 réalisations. Tout est beau au PSG, mais cela agace passablement Bertrand Latour qui a poussé un coup de gueule mardi soir sur le plateau du Canal Champions Club.

« Tout ça me saoule au bout d’un moment. J’ai l’impression que là, depuis trois semaines, parce que Dembélé marque des buts en tant que neuf, c’est devenu l’épouvantail du football européen. Mais moi, je ne crois pas ça du tout. Parce que moi j’ai une analyse différente des dernières semaines. Oui le PSG a battu City, mais City est battu toutes les semaines. La réalité c’est ça. Et après, la victoire du PSG, ils en ont pris combien contre Arsenal ? Cinq ! Le week-end dernier, ils ont attendu la 75e minute pour battre une équipe de troisième division ».

«Plus difficile pour le Real Madrid de s’adapter que pour le PSG d’avoir une équipe de jeunes»

« Le PSG va mieux qu’en septembre et en octobre, mais est-ce que le PSG est meilleur que Liverpool ou le Barça qui en colle 4 ou 5 à chaque match ? Est-ce que c’est meilleur que le Real avec les quatre fantastiques devant ? Alors que c’était plus difficile pour le Real Madrid de s’adapter que pour le PSG d’avoir une équipe de jeunes ». a conclu le journaliste de Canal+ dans le cadre de la victoire du PSG en 1/16ème de finale aller de Ligue des champions contre le Stade Brestois.