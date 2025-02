Vinicius Jr : La grosse polémique est relancée !

Arnaud De Kanel

Mardi soir, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Manchester City, club du Ballon d'Or surprise Rodri. En effet, Vinicius Jr était le grand favori pour gagner ce trophée avant d'être dépassé par l'Espagnol, ce qui avait scandalisé le club madrilène. Et à l'Etihad Stadium, les supporters de City ont relancé la polémique en déployant un tifo pour narguer le Brésilien.

Le Real Madrid a fait du Real Madrid mardi soir en décrochant la victoire dans le temps additionnel sur la pelouse de Manchester City (2-3). Carlo Ancelotti a pu compter sur un Vinicius Jr des grands soirs. Le Brésilien avait à cœur de briller après avoir été chambré par les supporters de Manchester City au sujet du Ballon d'Or, sujet polémique du début de saison et revenu sur la table ce mardi.

City relance la polémique du Ballon d'Or

Avant le coup d'envoi, les supporters des Skyblues ont déployé un tifo avec une photo de Rodri embrassant son Ballon d'Or accompagnée d'une phrase visant Vinicius Jr : « Arrête de pleurer à chaudes larmes ». Une provocation qui relance la polémique du Ballon d'Or et qui a eu le mérite de motiver Vinicius Jr à briller face aux Cityzens.

Vinicius répond à la provocation

« Le tifo ? Je le vois, mais chaque fois que les supporteurs adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match et c'est ce que j'ai fait ici. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C'est la cinquième fois que nous venons ici, il fait toujours très froid et nous devons continuer dans cette voie », a déclaré l'attaquant du Real Madrid pour Movistar. Interrogé sur le tifo, Rodri, qui a été apperçu en train d'immortaliser le moment avec son téléphone, a brièvement répondu : « Le tifo ? Très bien. » De quoi relancer la grosse polémique.