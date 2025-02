Il raconte son histoire d’amour avec Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 36 ans, Marcelo a mis un terme à sa carrière. L'ancienne légende du Real Madrid était sans club depuis la fin de son parcours à Fluminense en novembre dernier. Quelques jours après avoir annoncé sa retraite, l'ancien arrière gauche a justifié son choix et a rendu hommage à son ancien entraîneur en Espagne, Zinédine Zidane.

Une légende du football se retire. A 36 ans, Marcelo a officialisé la fin de sa carrière professionnelle. Vainqueur de cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et de six Liga (2007, 2008, 2012, 2017, 2020 et 2022) , l’arrière gauche a expliqué sa décision au cours d’un entretien accordé à l'émission El Hormiguero diffusée sur Antena 3.

« Mon corps m’envoie des signaux »

« J’ai fait tout ce que j’avais à faire dans le football, j’ai joué pour le meilleur club du monde, j’ai joué avec les meilleurs joueurs. Maintenant, il est temps de faire autre chose. Je ne suis pas fatigué du football, mais j’ai envie de faire d’autres choses, et mon corps m’envoie des signaux. J’ai besoin de vivre maintenant, de boire une bière » a déclaré l’ancien international brésilien au média espagnol.

L'hommage appuyé à Zidane

Dans cette même interview, Marcelo a rendu hommage à Zinédine Zidane, qu’il a côtoyé au Real Madrid. « Zidane connaît aussi très bien le vestiaire, il m’a donné beaucoup de joie. Je suis amoureux de lui en tant que joueur et entraîneur. Il m’a donné beaucoup de liberté. Il m’a dit : "avance, derrière toi tu es couvert par Casemiro".» a-t-il confié. D’ailleurs, le champion du monde 1998 a été l’un des premiers à le féliciter après la fin de sa carrière. « Marcelo, félicitations pour ta grande carrière. C’était un plaisir de travailler avec toi. Tu seras toujours une légende du Real Madrid et du football » avait confié Zizou sur son compte Instagram.