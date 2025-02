«Des saloperies», Zidane explose et menace un journaliste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

D'un caractère posé, calme, Zinédine Zidane peut parfois laisser libérer une colère froide. Pierre Ménès en a fait les frais. Après avoir réalisé une émission sur son coup de boule à Berlin en 2006, le journaliste aurait menacé par le champion du monde 1998 au téléphone. L'ancien chroniqueur de Canal + est revenu sur cette brouille ce lundi.

Zinédine Zidane présente le profil du gendre idéal. Souriant, charismatique, doté d’une voix apaisante, le champion du monde 1998 est l’une des personnalités préférées des Français. Difficile de l’imaginer hausser le ton. Pourtant, l’ancien coach du Real Madrid aurait tenu des propos menaçants à l’encontre de Pierre Ménès. Zidane n’aurait pas apprécié le contenu d'un reportage diffusé juste après la Coupe du monde 2006 à Berlin sur M6 et il l’avait fait savoir au principal intéressé. Lors d’une vidéo publiée sur Youtube, Ménès a raconté son embrouille avec Zizou.

« Va mollo avec Zidane »

« Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire. Après, je n’ai jamais accroché avec l’OM. Après son expulsion à la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin. J’avais eu Duga au téléphone avant qui m’avait dit : « Va mollo avec Zidane, il n’est pas bien ».L’émission fait un carton et le lendemain pas un commentaire sur ce que j’ai dit à Zidane » a confié Ménès sur sa chaîne Pierrot le Foot.

« Je n'ai pas toléré »

Les années ont passé, mais Ménès n’a pas digéré les propos tenus par Zidane. « Quelques jours après il m’appelle, et me dis : « Les saloperies que tu as raconté à Berlin... ». Je lui dis : « tu as vu l’émission » et me dit « non ». Ensuite, il a proféré des propos menaçants que je n’ai pas toléré. Humainement, il ne m’intéresse pas beaucoup » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +.